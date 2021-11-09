無家者被清家當索償案開審　有申索人已離世　親屬稱非錢問題「係攞番公平」 (19:50)

其中一名申索人馬月榮上月離世，今由社協幹事吳衛東及陳仲賢代表。馬月榮的表弟周雄光亦是無家者，他在庭上供稱，防暴警員當日要求無家者執拾物品，惟他要照顧靠輪椅代步的表哥，無法在限時內收拾物品，被康文署職員清走回鄉證、牀褥及800元綜援金等。他強調是次申索是為了追討公義，審裁官林希維聞言表示，「𠵱個法庭係講錢」。

另一申索人陳志榮表示，康文署職員在警員陪同下棄置無家者的物品，後來有清潔工人向物品開喉灑水。他嘗試上前取回物品，惟警員表明「唔准入去攞嘢走」。

警︰3時許勸收拾物品4時清場已給充分時間

督察吳彥柏表示，當日展開「晴天行動」，以巡查公園有否發生罪案，並配合康文署清理無人認領的物品。他稱，警方下午3時許勸喻無家者收拾物品，至下午4時清場及帶走物品，已給予無家者充分時間。聆訊明（10日）續。