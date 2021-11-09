女子藏波子彈弓杯罪成上訴駁回　官︰唯一合理推論用作傷人 (18:39)

上訴人為劉曉敏（24歲），答辯人為律政司。上訴方質疑，控方傳召化驗師及警員，以測試發射器即彈弓杯能否彈出波子，兩人的證供均為意見證供，法庭不應接納。法官張慧玲在判辭中表示，兩人就涉案物品作出的測試給予事實證供，與本案有重要關連，成功顯示射出涉案波子的射程及力度可傷人，並可用作武器。

上訴方又批評負責搜查上訴人的女警作供時，多番偷看筆記簿副本，且她回應時句子欠主語及令人費解。但張官認為女警只是「有碗話碗、有碟話碟」，且上訴人並無說過用彈弓杯射波子，故女警作供時沒有加上有關字眼。張官認同裁判官的裁定，以當時的環境情況，除了彈弓杯外，並無其他物品可用作射波子。

張官不認為裁判官對辯方證人特別嚴苛，又認為上訴人對於被發現管有彈弓杯及波子的解釋不合情理，裁判官拒絕接納上訴人的證供無不妥之處，裁定所有上訴理由不成立。

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