六旬漢打科興兩日後亡　專家證人：專家委員會一致斷定非疫苗引致 (18:13)

事主李宇根（終年63歲）於今年2月26日，在官涌疫苗接種中心接種首劑科興疫苗，同月28日在伊利沙伯醫院不治。

委員會成員之一、衛生署（藥物）助理署長陳凌峯供稱，委員會收到接種新冠疫苗後出現異常事件的呈報後，會根據「世衛算法流程」進行因果關係評估，以偵測疫苗出現副作用的潛在風險信號，再通報藥廠及市民，例如香港大學早前研究發現，市民接種科興疫苗後出現「貝爾面癱」的比例顯著增加，故要求科興將此列作「非常罕見副作用」。

陳凌峯指出，疫苗與異常事件的因果結論分為4大類：

A. 與接種疫苗因果關係一致（疫苗品質有問題、接種錯誤或焦慮反應導致事件）

B. 不確定關係（接種疫苗與異常事件時間關聯性一致，但無確實證據顯示因果關係，或無法確認哪項因素導致事件）

C. 與接種疫苗因果關係不一致（偶然發生，無法證明與疫苗有關）

D. 沒有所需資料作分類

另一委員會成員、衛生署法醫服務顧問醫生潘偉明出庭表示，事主生前有長期病患、心肌梗塞等高危因素，打針後無過敏反應，委員會一致斷定其死亡事故並非由疫苗引致，屬因果結論的「C分類」。

陪審團關注委員會是否知悉事主接種的疫苗批次「合唔合格」，潘偉明稱沒有這方面資料，陪審團再問「如果唔知又點可以話無關？」潘偉明回應「無人同我講過佢合唔合格，只可以咁講啦」。死因裁判官於周五（12日）總結證供和引導陪審團後，陪審團將退庭商議。

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