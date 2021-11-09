曾國衞借調8入境處舊部「入局」　助籌辦選舉     (17:13)

文章指出，曾任入境處長的曾國衞這次借調舊部的做法，在政府內部引起非議，有政府中人質疑，若找紀律部隊人員在選舉日當天協助管理投票人流、票站秩序等，實屬正常不過，但該批入境處人員是借調至「較高層次」的專責小組，做法令內部有感現時政府內部「武官當道」。該人又說，武官出身的局長與不少政務官（AO）不咬弦、合作不來，經歷選委會選舉一役「甩轆」，質疑他是缺乏能力領導下屬，才要找舊下屬「幫拖」應付未來兩場選舉。

至於為何要向入境處借調人手，以及相關人員職級及負責工作為何，政制局回覆時解釋，由於入境處一向在櫃台服務、人潮管理等方面富有經驗，因此政制局特別借調該處8名人員加入專責小組，「以借助他們的豐富服務經驗改善選舉的工作流程」，安排只屬臨時性質，選舉完畢後他們將調回入境處工作。該局又強調，選舉當日特區政府亦安排來自各政策局及部門的同事，包括各紀律部隊，擔任選舉相關工作。

香港公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認為，過往協助選舉的公務員都沒有職系之分，政務主任、文職人員、紀律部隊等都要幫忙，如政制局有需要，的確可從其他部門借調所需人手，相信曾國衞今次是「拍膊頭、講人情」找舊下屬幫忙。