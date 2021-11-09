前支聯會兩常委涉拒交資料遭高院拒保釋　申請方爭議非國安罪行　官：實施細則為國安法重要部分 (17:35)

申請方早前爭議兩人的控罪並非《港區國安法》罪行，僅屬附帶罪行（ancillary offence）；律政司一方則質疑，兩人的控罪與國安法的實施細則中，訂明執法部門處理國安法案件搜證權利的條文有關。杜官接納國安法實施細則是國安法的重要部分，故應以國安法原則處理本案的保釋申請。

杜官續指出，裁判法院拒絕保釋時，已充分考慮本案的罪行有持續性質，被告拒絕提供資料的行為，亦會阻礙調查危害國家安全的罪行，可能致喪失證據或有犯案者潛逃；她亦稱已考慮控罪最高刑罰僅6個月監禁，各被告可能在還押期間完成大部分刑期，但認為法庭會因應被告正被還押，盡快安排審訊，總結相信兩人會繼續危害國家安全，拒絕保釋申請。

案件涉及5名被告，梁錦威、陳多偉、鄒幸彤、以及前支聯會常委鄧岳君和徐漢光否認一項「沒有遵從通知規定提供資料罪」。案件押後至明年1月25日作第二次審前覆核。5人上月在西九龍裁判法院獲准保釋，鄒幸彤及梁錦威不認同保釋條款，要求撤銷保釋遭拒，最終只有陳多偉、鄧岳君及徐漢光辦理保釋手續。