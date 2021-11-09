廚師認受女友指使鏹水淋對方丈夫囚9年9月　官：對事主傷害非文字能形容 (16:45)

31歲男廚師前年11月在將軍澳富寧花園停車場向一男子淋鏹水，兩天後自首，警誡下透露自己與事主妻子相戀，事主妻子聲稱要向其出軌丈夫報復，指使他淋鏹水。廚師早前承認一項意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體罪，今（9日）在高等法院被判囚9年9個月。法官判刑時稱，這是有策劃的襲擊，對事主造成的傷害亦非文字能夠形容。
法官陳慶偉判刑時稱，被告陸智勤（31歲）向事主寫道歉信，法庭會代為轉交；被告母親亦有為兒子寫求情信，希望法庭輕判。
陳官續稱，事主的頭、頸、臉部、上肢共有3%身體三級燒傷，其臉部及身體有永久疤痕，現時仍要穿壓力衣；事主患上嚴重抑鬱及創傷後遺症，晚上無法入眠、發噩夢及有驚恐的現象，甚至有自殺念頭，反映事件對事主造成影響及破壞。雖然被告提及事主妻子指使犯案，惟被告仍未出庭作供，刑期上無法作出扣減，故以15年作量刑起點，考慮他認罪及主動自首，終判他9年9個月監禁。
案情指稱，2019年11月27日晚上約9時半，事主張金強在停車場泊車後乘電梯，出電梯時突然遭一戴帽男子潑液體，事主感到頭、臉及身體劇痛，跑到附近的便利店求助，最終送院救治。兩天後，被告在親友陪同下到警署自首，警誡下承認事主的妻子何美恩（音譯）指使他犯案。
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