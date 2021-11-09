廚師認受女友指使鏹水淋對方丈夫囚9年9月　官：對事主傷害非文字能形容 (16:45)

法官陳慶偉判刑時稱，被告陸智勤（31歲）向事主寫道歉信，法庭會代為轉交；被告母親亦有為兒子寫求情信，希望法庭輕判。

陳官續稱，事主的頭、頸、臉部、上肢共有3%身體三級燒傷，其臉部及身體有永久疤痕，現時仍要穿壓力衣；事主患上嚴重抑鬱及創傷後遺症，晚上無法入眠、發噩夢及有驚恐的現象，甚至有自殺念頭，反映事件對事主造成影響及破壞。雖然被告提及事主妻子指使犯案，惟被告仍未出庭作供，刑期上無法作出扣減，故以15年作量刑起點，考慮他認罪及主動自首，終判他9年9個月監禁。

案情指稱，2019年11月27日晚上約9時半，事主張金強在停車場泊車後乘電梯，出電梯時突然遭一戴帽男子潑液體，事主感到頭、臉及身體劇痛，跑到附近的便利店求助，最終送院救治。兩天後，被告在親友陪同下到警署自首，警誡下承認事主的妻子何美恩（音譯）指使他犯案。