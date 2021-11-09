六四集結案　何桂藍否認持花束蠟燭為融入悼念群眾 (15:49)

去年六四集會被禁，壹傳媒創辦人黎智英、前支聯會副主席鄒幸彤和何桂藍，被控煽惑及參與未經批准集結罪，案件今（9日）在區域法院續審。何桂藍作供時，否認她手持花束和蠟燭是為了融入悼念的群眾，「如果現場有mourning crowd（悼念的群眾）， 我同個crowd無關係，亦唔想知個crowd做緊咩」。
何桂藍在控方盤問下供稱，雖然不同意支聯會，但認為警方禁止集會是剝奪其權利，支聯會遂呼籲遍地開花，故她理解維園沒未經批准集結，而她仍可到場表達反抗。惟她無法得知其他在場的人是否都在抗爭，稱許多人「真心覺得行入去維園不會被人拉」。
她當時認為，支聯會呼籲市民在維園以外的地方點蠟燭悼念六四，她稱「唔認同2020年6月4日應該遍地開花，如果唔係（我）點解去維園」。被問到在警方禁止下集會，同時反對國安法會否引起外界關注，何桂藍表示不肯定，她重申不認同和從不悼念六四，「八九民運精神需要用行動繼承」。
何桂藍續稱，當日下午約4至5時到達銅鑼灣，曾在香港眾志的街站協助朋友黃之鋒、袁嘉蔚及羅冠聰。其後她見到支聯會成員在噴水池燃點蠟燭，估計他們會進入維園，她否認在足球場內坐近被告李卓人等，稱她只是不想阻礙人群進場，並刻意與李卓人他們保持距離。
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