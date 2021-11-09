北角糖水道天橋起火後逾年　政府同意整條清拆 (13:33)

東區民政事務處、運輸署及路政署提交的文件指出，鑑於糖水道天橋一直而來的環境衛生問題，對社區造成滋擾，天橋部分上蓋亦在大火後受損，政府審視附近車流及人流的情況後，運輸署認為附近地面的交通燈行人過路設施已足以應付行人過路的需求，故政府同意拆卸整條糖水道行人天橋，認為是最具效益方案。

文件又稱政府正研究拆卸工程對附近交通及電車影響，初步估計英皇道西行及糖水道南行各有一條行車線需在施工期間臨時封閉，英皇道與糖水道路口在夜間或需實施臨時改道安排。工程或會影響康威大廈及北角電車總站，相關政府部門會繼續與康威大廈及電車公司商討，確保電車服務不受影響。

糖水道行人天橋於1985年開放，位於北角電車總站旁，橫跨英皇道並連接康威大廈及位於糖水道的行人路。運輸署1993年在英皇道加設地面交通燈行人過路設施後，天橋使用量長期偏低，屢遭雜物佔用，加上近年有大量野鴿聚集，導致該處衛生環境情況不理想。去年4月該天橋曾發生火警需臨時圍封檢查，至去年底加裝鐵絲網及鐵閘，禁止市民進入。