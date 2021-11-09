立法會選舉｜林鄭月娥稱正與內地研究口岸設票站　讓內地港人短暫回港投票 (10:37)

林鄭月娥表示，短期內難以大規模通關下，內地港人未能返港投票，惟根據香港的選舉法例規定，不存在於內地設票站的可能性。港府會盡快公布讓內地港人投票的安排，將設登記程序，以便估計有多少身處內地的香港選民計劃投票。

選舉日料動員3.6萬現職或退休公務員協助

林鄭月娥稱，為確保選舉順利舉行，選舉管理委員會主席馮驊已向她提出增撥人手、電腦的要求，政府會將十多名行政主任借調至選舉事務處工作，預料選舉當日將動員3.6萬名現職或退休公務員協助。她指出，選舉開支為法定開支毋須審批，政府會全面提供人手及開支。

林鄭月娥又被問到有人在網上呼籲杯葛立法會選舉，她重申《選舉（舞弊及非法行為）條例》中列明，在選舉期間藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票屬違法行為，呼籲市民切勿以身試法。若發現有人涉及相關行為，執法部門將採取行動。