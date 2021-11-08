六四集結案　何桂藍自辯稱自願去維園　若稱支聯會號召「都幾侮辱人類智商」 (20:04)

否認參與未經批准集結罪的何桂藍稱，她早年不認同支聯會，認為如何記住六四事件和支聯會是兩回事。她指出，明白法理上支聯會集會遭禁止，但覺得其目的是要嚇倒香港人，她難以接受港人因而放棄去維園悼念，尤其內地仍有許多人冒着風險，在六四進行政治行動，不想他們見港人被政治威嚇。她稱是自己決定去維園，沒受到鼓勵，亦無叫其他人去維園。她稱，全世界只有一個地方在6月4日手持蠟燭上街「要拉要鎖」，「我去現場係想知道香港同大陸有幾大分別」。

何桂藍案發時身穿黑衣到場，她解釋在2019年後黑色成為反抗政權的標誌。她稱沒有默哀、唱歌及叫口號，她不懂得唱《自由花》，以及不太懂拿蠟燭，致紙杯燒毁。她亦不知支聯會網上直播集會。

何桂藍表示，當日印象最深刻是有人揮動港獨旗織，高叫「香港獨立」口號，因為30年來沒此情況。她「左耳聽《自由花》，右耳聽《願榮光歸香港》，有後生仔嗌『結束一黨專政』，老人家嗌『光復香港』」，若說這是支聯會號召出來，「都幾侮辱人類智商」。

被問到當晚她於facebook發帖，提及「《國安法》壓境」和「香港人，不會允許我們的意志被壓抑」，她認為政府要令市民不敢去維園，最後卻有數萬人身處現場，顯示香港人反抗的意志不會被壓抑。她又表示，當時即將實施《港區國安法》，「2020年後喺香港悼念六四係一種反抗」。