禮頓建築前外籍工程師不滿被稱「鬼佬」　興訟索償稱遭種族歧視 (19:16)

申索人為Haden Francis William，他於2016年在禮頓和中國建築工程（香港）有限公司聯營的將軍澳藍田隧道爆破工程中，擔任爆破經理。事發後，他於2017年2月向禮頓投訴，他其後被中止合約。申索人供稱，他於2017年1月底至2月初正值休假，公司於2月9日召開會議，但他沒收到電郵通知及沒獲邀出席會議，他稱被上司在他不知情下，指示申索人的下屬代表出席會議。

答辯方問及，申索人亦曾在電郵剔除傳送予兩名同事，申索人解釋他非故意。答辯方指出，相關工作需要及時完成，申索人並不了解事件，亦沒有協助下屬，是不負責任的行為，他否認。申索人亦不同意種族歧視純屬個人猜測。

申索人的黎姓上司供稱，地盤無時無刻也在運作，無必要等待申索人放假後處理，而相關工作仍由申索人負責及簽署核實。他又指出，忘記是否聽過他人或自己稱呼申索人為「鬼佬」，但他認為這是常用口語，會以此稱呼合作的外國人，「少用外國人稱呼外國人咁兀突」。他亦表示，當時不知申索人已遭解僱，也沒聽過他感到不被尊重。