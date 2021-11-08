Instagram發帖「要你哋全部畢唔到業」　送貨員恐嚇學警罪成還押候判 (17:20)

21歲男送貨員涉於去年2月，在社交平台Instagram發布將司華力腸送往香港警察學院食堂的照片，並配上「我要你哋全部畢唔到業」的字眼，被指發布威脅學警的言論。被告經審訊後，今（8日）於東區裁判法院被裁定刑事恐嚇罪成。裁判官表示，被告的Instagram帳戶有400多名追蹤者，或有學警瀏覽涉案照片，被告必然知道會令學警受驚或擔心健康問題，故裁定被告所說不是戲言。本案押後至11月24日判刑，以待索取背景報告，其間被告還押。
裁判官劉綺雲裁決稱，被告楊惠俊（21歲）在警誡下聲稱因為「貪得意」才發布涉案限時動態，但他亦承認不喜歡警員。劉官認為，被告受負面情緒驅使犯案，背後動機有別於一時好奇，批評被告的解釋不可靠。劉官又指出，被告事前摺疊訂單、隱去送貨者資料才發布照片，顯示被告經過思考和計劃犯案，並非一時貪玩。
劉官強調，被告的Instagram帳戶有超過400名追蹤者，如果他無計劃犯案，顯然不會將照片放上限時動態予人瀏覽。劉官說，被告在照片配上「我要你哋全部畢唔到業」的字句，意指相中的司華力腸會受到不當處理，被告明顯有意威脅進食司華力腸的學警，亦必然知道相關言論會令學警受驚，故裁定被告刑事恐嚇罪成。