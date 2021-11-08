Instagram發帖「要你哋全部畢唔到業」　送貨員恐嚇學警罪成還押候判 (17:20)

裁判官劉綺雲裁決稱，被告楊惠俊（21歲）在警誡下聲稱因為「貪得意」才發布涉案限時動態，但他亦承認不喜歡警員。劉官認為，被告受負面情緒驅使犯案，背後動機有別於一時好奇，批評被告的解釋不可靠。劉官又指出，被告事前摺疊訂單、隱去送貨者資料才發布照片，顯示被告經過思考和計劃犯案，並非一時貪玩。

劉官強調，被告的Instagram帳戶有超過400名追蹤者，如果他無計劃犯案，顯然不會將照片放上限時動態予人瀏覽。劉官說，被告在照片配上「我要你哋全部畢唔到業」的字句，意指相中的司華力腸會受到不當處理，被告明顯有意威脅進食司華力腸的學警，亦必然知道相關言論會令學警受驚，故裁定被告刑事恐嚇罪成。