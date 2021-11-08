六旬漢打科興後亡　心臟科醫生：疫苗極不可能令心肌梗塞併發症惡化　惟不能完全排除 (16:30)

事主李宇根（終年63歲）於今年2月26日，在官涌疫苗接種中心接種首劑科興疫苗，同月28日在伊利沙伯醫院不治。

周慕慈供稱，事主在2017年已被確診患有冠心病，在打針前數個月前出現心口翳悶和氣促，打針後無證據顯示他有即時過敏反應或不良副作用。解剖報告亦指出，事主打針前已有突發性心肌梗塞，在時間上排除了疫苗是心臟病發的起因，故推斷是因長期冠心病引致死亡，與科興疫苗無直接關係。

周慕慈引述兩份刊登於國際醫學期刑《刺血針》的文獻，指出科興疫苗的首兩期初步小型臨牀試驗分別有144及600人參與，均為18至59歲、身體健康的接種者，結果顯示疫苗大致安全，雖接種者會出現針口紅腫或痛、咳嗽及發燒等非致命反應，但無嚴重後遺症或不良反應。至於第三期試驗則有逾萬人參加，包括肥胖、高血壓、糖尿病等人，結果與健康組別的相若。然而周慕慈指出，研究並不包括長者、病情不穩的長期病患者，且試驗期僅長40天，短期內或未能看到長期後遺症。

陪審團關注，文獻的研究對象均為59歲以下，與終年63歲的事主是否有關，周慕慈稱難以單憑年齡判斷，但表示部分參加者亦有高血壓等問題。聆訊明（9日）續。

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