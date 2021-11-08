私人俱樂部女職員稱遭性騷擾1年　入稟控男上司性別歧視索償9萬 (16:03)

代號C的申索人時任職俱樂部的活動策劃，答辯人為營運經理Hau Kar Kit。入稟狀指出，事發2018年5月至2019年5月，首次事件發生在茶水間，C斟水時，經理由下而上撫摸C的背部至其胸圍扣子，他問候C「How are you?（你好嗎？）」，投以異樣微笑。C欲離開時，經理着她泡茶並注視她短裙下的雙腿，C後來向公司匯報。

至翌年3月，C在準備活動時從廚房取出食物，經理在狹窄的門口，從後以胸部貼碰C肩膀和上臂，經理也人目擊以手肘輕觸C。一個月後，經理在走廊以胸壓C背部，令C感覺受辱。

入稟狀續指出，經理常於C更換制服前後，注視她的身體。有一次，C穿白色Polo裇衫時被雨淋濕，經理盯着她的胸部，當時身穿黑色內衣，C感到噁心。另外，經理亦多次撫摸及握着C的手腕和手臂等。

C在首次事發後向俱樂部主席報告事件，經理在之後數月與她保持距離。惟C再被性騷擾後，她正式公司投訴並報警，惟警方表示證據不足，C終於2019年6月辭職。