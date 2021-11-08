急凍果汁藏6.2億可卡因　警破歷來第二大案拘一男 (12:30)

警方表示，檢獲的冰桶約高80厘米、直徑達60厘米，內有結冰果汁，每桶重180公斤，總重量約46噸。毒販利用膠紙密封一磚磚毒品，藏於其中7桶果汁中，再以攝氏零下18度的凍貨櫃用船運抵港，令執法人員難以在檢查中發現。警方其後透過光譜儀及X光機發現內藏異物，探員花兩天時間不眠不休鑿開冰塊，最終起回該批可卡因。

毒品調查科（行動）警司陳江明表示，被捕的28歲無業男子姓陳，為該批貨品的提取人，他收取數萬元報酬參與事件，惟因工作未完成，暫只獲得1500元。警方在工廈內檢獲一批電鑽等工具，相信是用來鑿開急凍果汁取出毒品。他稱現場發現有閉路電視監察情況，相信販毒團伙利用金錢利誘他人參與事件，用遙距操控方式接貨，減低風險，警方將繼續調查。

毒品調查科署理總警司吳頴詩表示，有關貨物用凍櫃運抵本港，惟到港後又毋需用冷藏貨車或凍櫃儲存，而其運輸成本遠較貨品價值高，再加上業界稱運送果汁一般會用膠桶，而非案中的鐵桶，引起警方懷疑。她提醒物流業界應留意客戶情況，如對方是否熟識貨物清關及提貨文件。

根據資料，警方今年首9個月已檢獲1719公斤可卡因，按年上升73%；至於整體毒品則已錄得2630宗，按年上升44%。