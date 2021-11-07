收押所外放紙紮公仔　警拘5人涉串謀刑事恐嚇 (17:15)

懲教署荔枝角收押所上周四（4日）遭人在門外撒溪錢及放紙紮公仔事件。警方經深入調查後，於過去兩日至今（7日）先後拘捕4男1女（27至38歲）涉嫌串謀刑事恐嚇，懷疑事件涉及4名在收押所還柙的男子，因不滿懲教署職員處理手法，指示探訪女子進行撒溪錢事件。
事發於上周四凌晨約2時25分，當時有一名蒙面人士，在收押所大閘外撒溪錢，並擺放一個紙紮公仔，公仔上寫有大字報，聲稱一名高級懲教主任欠債，並稱他毆打還柙人士。深水埗警區反黑組聯同及西九龍總區反黑組展開調查後，於過去兩日作出拘捕行動。
深水埗警區助理指揮官（刑事）呂智豪警司表示，初步調查相信，今年9月初還押人士收押所發生爭執，事件包括案中被捕的4名男子，當時懲教署職員及被針對的署理高級懲教主任採取執法行動，並將其中兩人隔離囚禁，懷疑有人對事件有所不滿，在10月尾趁被捕女子到收柙所探訪時，指示她安排進行撒溪錢及放紙紮公仔的行為。
據了解，被捕4名男子均有黑社會和勝和背景，案發時負責撒溪錢的蒙面人士仍在逃。警方根據閉路電視片段，當日有蒙面人乘的士抵達收押所，在黑色垃圾膠袋取出紙紮公仔放在大閘及撒溪錢後，再乘的士離開，呼籲如有的士司機接載過該蒙面人，請致電3661 9858與深水埗警區反三合會行動組聯絡。