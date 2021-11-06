路透社：浸大國安課有不知名者拍照　校方：純粹活動紀錄 (22:13)

本報今午（6日）向負責授課的大律師范凱傑報查詢，被問課室內是否有閉路電視和有人拍照，他稱「唔覺眼」，沒有留意到有關情況。本報亦向曾上該課的一年級學生查詢，他表示自己及同學都沒有發現被錄影或拍照的情況。

路透社昨（5日）報道，浸大的國安教育課由大律師范凱傑授課，他在課堂上播放了長達200頁的Power Point投影片，並警告學生稱，國安法具有震懾力，違者將受到嚴懲。學生其後須測驗，完成20條選擇題，分辨「頑皮小姐」（"Ms Naughty"）及「違反先生」（"Mr Breach"）違反了國安法下什麼罪行。其中一條題目為，「頑皮小姐」在Telegram群組要求其他成員堵塞鐵路，藉此阻止人們上班，從而逼使政府落實立法會普選，她干犯了甚麼罪行？供選擇的答案包括：煽動分裂、顛覆、恐怖主義、勾結外國勢力。

報道指，有兩名曾上國安課的浸大學生表示，演講廳內至少有一部閉路電視，且有不知名攝影師拍照。

至於上述堵路違反國安法什麼罪行的選擇題，本報記者向范凱傑查詢正確答案為何，他稱為免影響評核，不便透露試題答案。

教育局回覆查詢指，學校進行國安教育，提高國家安全意識和守法義務是法定責任，並符合學生和整個社會的利益。教育局指，大學享有學術自由和機構自主權，由大學自行設計和推行國安教育，政府在需要時會提供協助。