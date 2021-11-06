民主黨收50宗涉facebook網購詐騙求助　有事主稱付款後被網店封鎖 (19:39)

袁海文指出，各事主分別在2019年7月至今年10月於facebook看到詐騙帖文，內容為不同類型的商品推廣，包括生蠔、大閘蟹、烏龍茶、榴槤等。當事主表示有興趣購買，該些網店便以「facebook Messenger」與他們聯絡，並着事主以轉數快、PayMe、微信支付等付款。然而，過了承諾的出貨日期，事主都收不到物品，再尋找網店時，便被網店封鎖，或失去聯絡。

事主S小姐（化名）過往常在淘寶及iHerb網購，稱曾在facebook看到一間網店的廣告圖片十分吸引，並多次在facebook出現，故在今年9月24日以250元購買榴槤。不過，她翌日查詢何時送貨後隨即被封鎖，於是立刻報警，但至今未被安排錄口供。S小姐收集不少同樣在facebook網店被騙的事主資訊，她說不少事主都怕麻煩，認爲金額小而拒絕報警；又指稱facebook是「幫兇」，認為騙徒能輕易下廣告、刪除不利自己的留言及「嬲嬲」，提出facebook應對該些專頁加以審查。

另一名事主葉先生（化名）則表示，2019年7月在facebook網店購買Switch遊戲後該網店失蹤，他隨即報警。葉先生聲稱，約一至兩個月後到將軍澳警署錄口供時，警方勸諭他自稱「自知損失及案件性質輕微，若線索輕微難以追查犯案者，亦不想浪費時間爲此事作追究」、「想向警方備案處理」，稱覺得無奈，感到警方「似是無動力調查，希望我放棄」。

本報正就以上個案向警方及facebook查詢。