六旬漢打科興疫苗兩天亡　專家證人：時序上合理懷疑死因疫苗相關　惟未能證明 (19:35)

死者李宇根（終年63歲），今年2月26日在官涌疫苗接種中心接種首劑科興疫苗，同月28日在伊利沙伯醫院不治。

張文勇供稱，有三分之一的急性心肌梗塞病人未入院已身亡，病發後首30日是危險期，若要防止死亡，除處方藥物或「通波仔」手術外別無他選，不過「通波仔」最好在病發後即時進行，事主入院時心臟肌肉已壞死，做手術幫助亦不大。

陪審團問張文勇，醫學數據是否足以證明科興疫苗對人體安全。張文勇指出，科興疫苗面世不足一年，長遠數據仍有待觀察，但一般最大風險是接種後初期的過敏反應，並無長遠不良反應。

衛生署代表問張文勇，如事主當時無疫苗過敏反應，同時有其他身體情況，死因會否與疫苗無關。張文勇稱，事主打完針後兩日便入急症室，時序上有合理懷疑兩者相關，惟新冠疫苗及研究日新月異，目前未能證明兩者關連。

衛生署代表追問哪項因素是致死的「最後一根稻草」？張文勇稱不知悉事主生前24小時的情況難以下結論，重申是不排除打針是致死的「最後一根稻草」，代表問是否有需要在報告中加入「不能證明打完科興是最後一根稻草」，張文勇同意說法，但不打算修改。聆訊明（6日）續。

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