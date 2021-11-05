10人涉尖沙嘴暴動案開審　控方案情引終院「伙同犯罪」裁決 (18:55)

代表第七和第八被告大律師馬維騉表示，按照裁決，從犯須以言語、手勢及行動給予暴動者鼓勵，若被告只是在場並不足以入罪，要求控方指明被告哪些行為構成罪行。

控方表示，沒證據顯示被告有投擲汽油彈等實際行為，但會依賴環境證據，包括被告身處暴動現場，他們的裝束、裝備與示威者相似等，他們集結在現場從而增加集結人數，以人多勢眾去鼓勵他人或互相支持或掩護，去達到破壞社會安寧的共同目的。法官游德康認為該由法庭裁斷相關事實，現不適宜討論。

10名被告依次為劉維穎（20歲）、郭嘉輝（23歲）、張文俊（18歲）、梁卓華（21歲）、黃奕瑋（21歲）、梁俊偉（26歲）、吳紹勤（28歲）、韋婷婷（26歲）、卓麗馨（24歲）及潘麗雯（42歲）。他們被控於前年8月11日，在尖沙嘴柯士甸道與堪富利士道之間的彌敦道參與暴動。

控方開案陳辭稱，當日下午6時起，逾2000多名示威者集結堵路，有人向尖沙嘴警署投擲磚頭。7時許，一名男警遭汽油彈擊中，雙腿被燒傷，警方發射催淚彈及布袋彈驅散，有示威者將4米高的高台鐵架推倒在栢麗購物大道作路障。

身穿黑衣的多名被告在栢麗購物大道一帶被捕，當時多人倒地，首被告拉着被警員制服的次被告，未有離開現場，第四被告跌倒時被制服，其餘被告逃跑時遭截停並被捕。

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