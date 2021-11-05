新冠疫苗｜曾祈殷：完成接種6至9個月可先打第三針　一般建議不「溝針」 (18:10)

合資格群組今（5日）起可預約打第三針新型冠狀病毒疫苗，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，一般市民未必會驗抗體、不知自己抗體是否已跌至低水平，他建議市民按自身情況決定是否打第三針，如果距離第二針已6至9個月、亦不感到抗拒，可先打第三針，否則若對第三針不是很雀躍，亦不是高暴露風險，在本港疫情穩定的情況下，可遲些再打第三針。
至於第三針是否「溝針」，曾祈殷說，一般而言，若打完頭兩針沒特別問題，第三針建議不轉針，若之前打了科興、而又屬高暴露風險或要到外國，第三針可轉復必泰，若之前打了復必泰後很不適，第三針可轉科興。
醫學會會長蔡堅今年約5、6月時打了第二針復必泰，近日驗中和抗體數值約一萬，他說，因距離第二針未夠6個月以及抗體水平高，短期內不會打第三針，即使要打亦會繼續打復必泰，因之前打針的副作用不是很大且抗體水平高，對復必泰有信心。
此外，醫學會呼籲市民盡快接種流感疫苗，否則一旦流感高峰期遇上第五波新型冠狀病毒疫情，市民或難以選擇先打什麼疫苗。
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