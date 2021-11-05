海關搗跨國販毒洗黑錢集團　檢3億元可卡因拘6人 (17:30)

今次案件源於去年5月一宗飛機引擎藏毒案，當時發現有217公斤藏在飛機引擎內，經厄瓜多爾海路來港，案件無人被捕，因毒販利用空殼公司，令海關無從追索，但經深入調查之後，憑關鍵線索一個傳真機號碼，偵破兩宗共500公斤可卡因毒品，市值超過5億，相信已重創該跨國販毒集團。

海關毒品調查科毒品調查第二組指揮官方向榮指，海關去年4月扣查一個運載飛機引擎貨櫃後 ，發覺再無人認領，於是在5月拆開引擎調查，結果檢獲217公斤可卡因毒品。案件由海關毒品調查科接手，發現寄貨人是一名厄瓜多爾籍男子，收貨人是本地一間公司，由一名外籍人士持有，但該人由2013年至案發從未來港，相信為空殼公司。

方指販毒集團部署精密，但百密一疏，海關人員查核船務文件時，發現一張發票是購賣該舊飛機引擎的，銀碼大約17000美元，而發票上留有一個傳真機號碼，該號碼為本地一間海產公司，公司唯一股東是一名53歲本地女子。海關經追查再發現，收貨人的空殼公司與海產公司，屬同一間秘書公司成立，而再發現該女子名下另一公司，曾經將17000美元現金存入銀行，之後電匯至寄貨人的個人戶口。海關於是作出嚴密監控，並聯絡海關財富調查課聯合調查。

海關稍後發現目標女子名下一間食品公司，在飛機引擎藏毒案後，轉予一名內地男子，遂對遂公司採取密切監控，直至今年10月初，發現該公司從巴西入口一個運載冷凍雞腳貨櫃來港，當貨櫃於10月18日到港，隨即進行檢查，在貨櫃底間隔的隔熱物料之間發現262公斤可卡因。海關人員需用電鑽及電鋸撬出毒品，當起出毒品後隨即展開監控遞送行動，發現該名53歲目標女子親自處理船務文件提取貨櫃，其後安排於10月23日將貨櫃由碼頭運往上水一貨櫃場，先將雞腳取出，其後再將該貨轉移到新田一鐵皮場「過冷河」。

翌日海關發現有人到場，利用切割工具試圖從櫃底取出毒品，遂採取行動，當場拘捕一名負責「睇水」的30歲本地男子，另一名直接提取毒品的男子，突然發難跳上私家車衝過包圍逃脫，海關已掌握該男身份，為姓楊42歲本地男子，有黑幫背景，為販毒集團骨幹成員之一，海關已向法庭申請通緝令。被捕其後獲保釋候查，海關同時作出監視及跟蹤，成功取得骨女子藏身地點。

直至周三（11月3日），海關毒品調查科及財富調查課採取聯合行動，分別在天水圍及元朗採取拘捕行動，首先在一間酒店，拘捕該名目標53歲姓林女子，在房間內檢獲大量公司文件單據，與兩宗販毒案有關，另在兩住宅單位拘捕兩女一男，檢獲相關公司文件。行動至今共搜查新界及九龍共7處地方，共拘3男3女，年齡由30至64歲，並通緝42歲姓楊男子，稍後會落案控告該名53歲女子兩項販運危險藥物罪名。

海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏表示，至去年5月揭發該毒品集團之後，鎖定調查涉案公司背景及財務狀況，發現該53歲女子及名下戶口有大量大額可疑交易，其中一間公司戶口於去年1月匯出17000美元給厄瓜多爾寄貨，懷疑有份參與安排飛機藏毒案，被捕女子當時報稱3間公司董事，地址同屬於觀塘一間秘書公司，亦是飛機引擎藏毒的收貨人地址，經追查該女子3間公司12個戶口涉及5間銀行，自2017年至2020年多宗大額可疑交易，涉及1.3億元。