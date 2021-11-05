FCC調查：逾八成新聞工作者稱國安法生效後工作環境惡化 (16:57)

FCC為了解國安法生效後，會員對本港傳媒環境的信心，今年8月至10月期間進行問卷調查，獲99份回覆，當中70人為外媒員工、29人是本地傳媒新聞工作者。

調查顯示，83.8%受訪新聞工作者稱，國安法生效後，整體工作環境惡化，一成半人稱沒有轉變，另有一人回覆稱「環境實際上有改善」。調查又發現，86%受訪者指出，其訪問對象變得較不願意談敏感議題。另有91%受訪者稱「非常擔心」或「擔心」政府研究訂立「假新聞法」；46%受訪者稱因應本港新聞自由減少，正考慮或計劃離開香港。

瑞凱德認為，調查結果反映本港對《基本法》列明可享有新聞自由的保證不足，須做更多以恢復新聞工作者信心、確保維持香港一直歡迎外媒的聲望。

駐港公署批肆意攻擊國安法新聞自由

外交部駐港特派員公署今午發文，批評FCC的調查報告是肆意攻擊《港區國安法》和香港新聞自由，對此表示強烈不滿和堅決反對，稱FCC應停止蓄意製造「噪音」。發言人表示，世界上沒絕對的、凌駕法律的新聞自由；外媒在港從事新聞工作，必須嚴格遵守中國和香港特區法律。