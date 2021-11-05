水警搗5走私船　檢獲1.3億元凍肉 (16:06)

水警總區刑事部警司關晉廷表示，水警聯同食環署由10月3日起採取聯合行動，打擊走私集團將凍肉以「螞蟻搬家」方式從重中、大型船隻如躉船、貨船轉移到大馬力快艇逃往內地的情況。

水警各分區人員本周在東區貨物起卸區、機場三跑限制區及油麻地貨物起卸區，發現4隻躉船及一隻貨輪上20個貨櫃內，載有共450噸牛肉、豬肉、內臟等「不安全凍肉」，市值合共1.3億。警方估計，若涉案凍肉成功走私到其他地區，或可產生數倍利潤。

警方指，該批凍肉來自不同地方，但大部份凍肉被發現時並無任何冷凍設施保存，「淨係一堆肉擺咗喺貨船」。食環署正檢查該批凍肉，若發現涉及食物安全或其他問題，將會按程序處理，包括將整批凍肉銷毀。

行動中，水警另在大澳對開海面拖走兩隻無牌大馬力快艇，刑事部拘捕兩名分別52至60歲有黑社會背景的男子，涉嫌「走私」及「危害他人海上安全」，現正被扣留調查，不排除會有更多人被捕。

水警總區刑事總督察潘以靖表示，水警及海關2019年合共偵破19宗海路走私案、21人被捕，檢獲貨值約6,600萬；去年偵破的海路走私案激增逾倍至41宗、拘捕66人，檢獲貨值近4億。單計本年1至10月，兩部門合共已偵破48宗，54人落網，檢獲貨物總值3.45億，包括21宗走私凍肉。