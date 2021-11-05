六四集結案續審　鄒幸彤︰集會被禁支聯會不夠時間上訴　籲市民自行悼念 (16:31)

鄒幸彤捧着文件應訊，她稱支聯會當時沒就禁止集會提上訴，是因為時間不足，支聯會去年4月23日通知警方集會，同年6月1日才收到警方反對通知書，而支聯會往年於6月1日已在維園設置場地。即使上訴後在3日內獲批准集會，支聯會未能及時租用場地音響等，不可能舉辦集會。

她指出，《公安條例》下，不能以公共衛生為由禁止集會，表示警方強行以公共衛生包裝成公共安全作為原因是濫權，又稱警方從未提供防疫相關方案予支聯會，不肯作實質討論。

鄒幸彤續稱，支聯會其後提出4個應變方案，即網上集會、呼籲遍地開花點起燭光、在社交網站悼念帖文標籤（Hashtag）「六四三一」，以及支聯會成員自行悼念。而身為支聯會成員，她一定選擇在維園悼念，因過去30年六四燭光集會都在維園舉辦，有其象徵意義。

鄒幸彤表示，支聯會10多名成員自行到維園參加網上集會，無法判斷現場市民是否參與他們的集會，又說若他們手持蠟燭就是參加集會，「成個香港都係一個集會，實在唔知界線」。控方盤問下，她認為政府謹慎應對新型冠狀病毒疫情應該一視同仁，反問為何 「可以逼地鐵、逼商場，集會憑咩風險高過逼地鐵？」

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