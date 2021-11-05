地盤工認虐打智力有問題7歲女　官︰耳瘀晒，點能夠對女這樣落手？ (15:36)

辯方求情指出，被告女兒自小智力有問題，因上海配套不足而舉家來港。礙於兩夫婦與家人關係疏離，二人需輪流照顧及教導3名子女，被告任職夜間保安、兼職地盤燒焊工人幫補家計。今年8月2日女兒先後在房間地上及廁板上小便，被告當刻未能控制情緒便動手，望法庭考慮他認罪有悔意，對女兒無造成永久傷害而寬大處理。

嚴官聞言稱，「啲相喺我面前，唔係打佢手打佢腳，喺打佢個頭呀！成隻耳仔瘀晒」，況且女童智力較常人低，事件對其影響或未完全浮現，法庭有責任保護小朋友，會考慮監禁式刑罰，但會索取背景、感化及社會服務令報告再判刑。

案情指出，被告與台灣籍太太育有2子1女，女兒有言語精神障礙及發展遲緩，一家自2018年起居於西營盤一單位。今年8月2日，太太發現7歲女兒的面及背部有不同瘀傷，遂與被告對質，被告稱女兒頑皮惹他生氣於是動手，太太帶女兒到瑪麗醫院驗傷，留院數天後出院。被告於同月9日被捕，在警誡下稱因女兒在地小便故徒手打她6次。