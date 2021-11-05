47歲男管槍子彈火藥囚7年　官︰家中槍械未鎖好　或落入不法之徒手 (15:03)

案發時任職資訊科技行政經理的被告李重民（47歲），被控3項無牌管有槍械或彈藥罪，及一項管有炸藥罪。案情指出，他在前年2月21日於旺角被警員截查，其後搜查他在沙田愉翠苑的住所及在新蒲崗的辦公室，合共在他身上及兩個地點，發現14支自動手槍、4支自動長槍、1支氣槍、3631發子彈及6瓶火藥。

黎官考慮被告在案件開審前認罪，判首項無牌管有槍械或彈藥罪囚5年4個月；其餘兩項無牌管有槍械或彈藥及1項管有炸藥罪同期執行，判囚6年4個月，其中8個月與首項控罪分期執行，總刑期為7年。

黎官接納辯方求情指出，被告有良好品格、熱心公益，亦無案底。她亦認為被告在被截查後承認管有槍械作自衛，僅出於一時焦急，並不代表他有意圖使用槍械作暴力或非法用途；雖然被告在辦公室的槍支有妥善鎖好，但在家中的槍械僅放在未上鎖的膠箱內，可能有不法之徒取用，令家人暴露於受傷的風險之中。