邊緣智商青年涉毁國旗罪脫　官：控方未能在無合理疑點下證明被告損國旗 (13:52)

被告陳立凱（21歲）被控於2020年10月1日，分別於北角糖水道天橋、英皇道402-404號7-11便利店外及英皇道395號僑冠大廈A座出口外，公開及故意以毁損的方式侮辱9支國旗。

裁判官王證瑜接納市民林偉業的證供，然而林偉業並不肯定在糖水道天橋上損壞國旗的男子，是否其後在天橋閉路電視中出現的人，加上閉路電視畫質不佳，法庭不能單憑片段判斷該男子正是被告。

至於另外兩項侮辱國旗罪，控方倚賴香港弘愛會主席曾卓兒的證供舉證。裁判官指出，曾卓兒在庭上供稱一名男子在英皇道7-11外截斷國旗的旗杆，惟她在書面供辭卻稱「男子將國旗拉扯至地下」，兩者說法有出入，而根據案呈堂照片，7-11外的行人路根本沒有欄杆。至於男子是否手持鎅刀𠝹國旗，曾卓兒的庭上證供與書面供辭不一。

裁判官續指稱，即使法庭接納曾卓兒能夠辨認出損壞國旗的男子就是閉路電視中的黑衣男，法庭亦可憑被告家中的衣物而推斷黑衣男正是被告，惟曾卓兒描述男子的破壞行為時存疑，涉案國旗是否由被告損壞亦有疑點，裁定控方未能在毫無合理疑點下舉證。