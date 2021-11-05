丁權案終極上訴遭駁回　終院：反歧視條文不適用於原居民權益議題　郭卓堅：有咩理由我會輸？ (13:15)

上訴方認為，傳統權益要追溯至原居民於《新界條約》在1898年生效前所享有的權益。終院指出，上訴庭正確裁定《基本法》第40條「傳統」一詞，毋須追溯至1898年之前；「傳統」的概念亦不隱含追溯的意味。而按照延續性原則，1898年前的原居民男性後代才符合申建丁屋資格，乃特區所繼承體制的一部分，也是《基本法》第40條旨在保護的部分。

另外，上訴庭認為申請人不受丁屋政策影響，並無資格申請覆核，司法覆核亦被嚴重延誤；但終院不同意，指出司法覆核須迅速提出的做法並非絕對，解決相關爭議對公眾利益有較大的影響時，法庭須予以指出；就算上訴人沒有直接利害關係，但仍尋求具爭議性的議題，且丁屋政策的受惠者顯然不會提出挑戰，裁定上訴人擁有提出覆核的資格。

上訴人郭卓堅回應終院判決時稱，感到「相當意外」並反問「有咩理由我會輸？」，但他直言「冇得打，唯有要求人大釋法」，雖然機會微，但仍然要向人大表達意見。他又提到，司法覆核很困難，但形容此為公義的問題，如丁權仍在香港實行是不合理，且歧視女性，興建公屋反而能更有效善用土地。

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