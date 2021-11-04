六旬漢打科興疫苗後亡　專家證人︰不排除打疫苗令心肌梗塞併發症更惡劣 (20:39)

事主李宇根（終年63歲）於今年2月26日，在官涌疫苗接種中心接種首劑科興疫苗，同月28日在伊利沙伯醫院不治。

張文勇供稱，事主2017年於浸會醫院接受心血管電腦掃描，報告顯示他部分心臟血管已有中度至嚴重程度的收窄，同時有高血壓、高血脂、糖尿病，且是煙民，其心臟年齡猶如80歲長者，種種高危因素已導致冠心病。據張文勇了解，事主並不特別有意做「通波仔」手術，但張文勇不認為這是致死原因。

張文勇分析事主今年2月28日入院時的心電圖，認為無迹象顯示懷疑有心肌梗塞，並稱一般有心肌梗塞的人會「好似生BB咁痛」；惟事主同時是二型糖尿病人，其神經線敏感和痛感程度較低，此可解釋為何事主求醫時未有嚴重心口痛、以及死前兩至三周已有心肌梗塞亦未求醫的原因。

張文勇表示，他建議高血壓、糖尿病或冠心病患者接種新冠疫苗，但強調須在病情穩定、個人最佳狀態下接種；即使是年輕健康者，「傷風流鼻水都會叫佢唔好打」。以事主的情況而言，如打針當日心口痛和「三高」情況未受控，醫生應建議他情況穩定後再接種。聆訊明（5日）續。

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