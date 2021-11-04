六旬漢打科興疫苗後亡　專家證人︰不排除打疫苗令心肌梗塞併發症更惡劣 (20:39)

六旬漢於今年2月底新型冠狀病毒疫苗接種計劃展開首日，接種首批科興疫苗，兩天後死亡，死因研訊今（4日）續。港大內科部臨牀藥理科教授、孫建業心臟基金教授（心血管治療學）張文勇以專家證人身分作供，他同意事主是因心肌梗塞而引致急性肺水腫死亡。庭上再度關注接種科興疫苗是否與心肌梗塞相關，張文勇稱未有文獻顯示兩者有確實關係，加上事主死前兩至三周已出現心肌梗塞，但不排除接種疫苗後會令心肌梗塞引發的併發症更惡劣，成為致死的「最後一根稻草」。
事主李宇根（終年63歲）於今年2月26日，在官涌疫苗接種中心接種首劑科興疫苗，同月28日在伊利沙伯醫院不治。
張文勇供稱，事主2017年於浸會醫院接受心血管電腦掃描，報告顯示他部分心臟血管已有中度至嚴重程度的收窄，同時有高血壓、高血脂、糖尿病，且是煙民，其心臟年齡猶如80歲長者，種種高危因素已導致冠心病。據張文勇了解，事主並不特別有意做「通波仔」手術，但張文勇不認為這是致死原因。
張文勇分析事主今年2月28日入院時的心電圖，認為無迹象顯示懷疑有心肌梗塞，並稱一般有心肌梗塞的人會「好似生BB咁痛」；惟事主同時是二型糖尿病人，其神經線敏感和痛感程度較低，此可解釋為何事主求醫時未有嚴重心口痛、以及死前兩至三周已有心肌梗塞亦未求醫的原因。
張文勇表示，他建議高血壓、糖尿病或冠心病患者接種新冠疫苗，但強調須在病情穩定、個人最佳狀態下接種；即使是年輕健康者，「傷風流鼻水都會叫佢唔好打」。以事主的情況而言，如打針當日心口痛和「三高」情況未受控，醫生應建議他情況穩定後再接種。聆訊明（5日）續。
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