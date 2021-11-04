黎智英鄒幸彤何桂藍涉六四集結案表證成立　控方︰黎智英自知有號召力 (20:07)

康文署經理周燕鋒庭上作供稱，案發當日，康文署大部分設施因應新型冠狀病毒疫情關閉，維園草地則維持開放，他當晚得悉有人推倒鐵馬，從6號足球場走到4號足球場聚集。警長李文斌（音譯）供稱，當晚有大批市民經記利佐治街進入維園，一度需要封路。

控方舉證完畢，代表黎智英的資深大律師彭耀鴻中段陳辭時表示，黎智英僅手持蠟燭悼念，沒證據顯示他有煽惑他人的行為。控方署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟陳辭指出，黎智英是知名的人，他受訪時說會去集會及不應懼怕政治打壓，他在涉案的敏感時間到場，並引來傳媒圍觀。

控方續稱，黎智英從事傳媒行業多年，必然知道他有號召力。黎智英站在其他被告之中，他和時任支聯會主席李卓人、副主席何俊仁談話，又燃點蠟燭。黎智英雖然沒有進入維園，但事後稱感「鼓舞」。法官胡雅文遂裁定案件表證成立，案件明（5日）續。

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