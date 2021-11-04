警破非法收數集團拘8人　涉至少21宗淋紅油案 (14:45)

警方上月17日到該高危單位埋伏，發現當晚一名34歲男子抵達上址準備淋紅油，警員上前制止，並在他身上搜出封收數信及一支紅油，其後再在他車上發現3支紅油，遂將他拘捕。警方再於本月1及2日展開拘捕行動，將另外7人拘捕，其年齡介乎28至59歲，部分有黑社會背景，不排除再有人被捕。

西區警區刑事總督察黃宇徽表示，放貸集團在社交平台，以申請過程簡單、不需會面及入息證明文件等誘因作招徠，吸引涉案事主借取數千至1萬元不等的款項，並要求事主定期將利息存入指定戶口。他稱該集團會隱瞞實際高昂的利息，如事主借4000元則要每星期償還400元，直至事主償還貸款。

他續稱，當事主無力償還時，集團主腦會以「派單」形式，指派行動組向事主發出收數信及淋紅油，每次行動報酬約1000元。他又指相信有人借用親友或買來的戶口收費，8名被捕者中，4人涉及直接收數行動，另外4人為收數戶口持有人，現時其中一名被捕人已被落案起訴刑事毀壞，其餘正保釋候查。