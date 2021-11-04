終院裁「伙同犯罪」不適用非法集結及暴動案 (10:33)

終院重申，不在場但推動、鼓勵或促進非法集結或暴動的人，仍可視為干犯「從犯罪行」（協助主犯的人）及「不完整罪行」；而曾協議共同參與該非法集結或暴動的參與，仍可按延伸形式（extended form）的「共同犯罪計劃」，就更嚴重的罪行負刑責。

相關報道：暴動案「伙同犯罪」爭議（11月3日）

「赴湯杜火」案中湯偉雄、杜依蘭以及16歲少女，經審訊後暴動罪脫，律政司其後上訴，獲裁定「伙同犯罪」及「被告不必在場」原則適用於非法集結和暴動案件，湯偉雄再就上訴庭判決上訴，結果不會影響其無罪判決。上訴方認為暴動罪具集體性質，參與者須在場，有共同目的犯案，不在現場者應無罪，「伙同犯罪」原則並不適用；律政司則爭議「伙同犯罪」原則能涵蓋暴動中「物資站」、「主腦」等角色，能填補現有法例的空白，惟終院首席法官張舉能質疑，現有的從犯原則能涵蓋上述情況。

盧建民與前本土民主前線發言人梁天琦等人同被指在2016年旺角衝突參與暴動，判囚7年，盧建民不服定罪及判刑上訴，爭議非法集結及暴動兩罪須有至少3人以「共同目的」集結，並作出擾亂公眾秩序或暴動行為；答辯方律政司則指出，「共同目的」並非控罪的重要元素，控方僅須舉證集結者共同作出擾亂公眾秩序等行為，毋須著墨其意圖，否則警方難以蒐證。