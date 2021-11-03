鍾翰林認4年逾千次發涉分裂國家帖文　洗13萬黑錢九成存入私人戶口 (18:45)

鍾翰林（20歲）承認於去年7月1日至10月27日干犯一項分裂國家罪，承認案情指稱，學生動源的理念具有煽動和分裂國家意圖，身為召集人的被告在《港區國安法》生效前，以學生動源的平台，作出分裂國家等的表述和行為，包括設置街站及在facebook等社交平台發帖。

案情列出逾50個學生動源在2016年至2020年7月發布的帖文，指出鍾翰林發布逾千次具分裂國家意圖的帖文，牽涉到香港獨立、建立主權或國家個體，以極權、暴政描述「中共」。鍾翰林在帖文標籤「香港獨立」和「願榮光歸香港」等字眼，附上PayPal和招募義工連結。

《港區國安法》生效後，鍾翰林聲稱學生動源停止香港事務，但其facebook頁面仍列出實行「建立擁有獨立主權的香港共和國」，他發帖稱國安法令「一國兩制」消亡，並開設學生動源美國分部。鍾翰林透過另一管理員「Yoshi HK」發布港獨宣言。

鍾翰林另承認在2018年1月19日至去年10月27日干犯一項洗黑錢罪，涉及他在PayPal Hong Kong Limited帳戶內，總值135,954.59元的款項。當中金額最多的轉帳，是他從姓「Tse」的帳戶收取了共6萬港元，並從「上海民族黨」收款共3000元美金，即2萬多港元。他再將總額的九成款項存入自己在匯豐銀行的帳戶。

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