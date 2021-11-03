20歲男偷拍裙底出售　警搜屋檢仿製槍母親同被捕 (18:42)

警方今年10月接獲一間學校報案，稱發現其學生裙底相片被上載至一個網上討論區。警方調查後發現該批照片大部分在公共交通工具上拍攝，包括巴士及港鐵等，事主在不知情或不同意情况被偷拍，相信偷拍者趁人多擠迫或事主乘扶手電梯時，用手機偷拍其裙底，及後更將相片及短片在網上討論區以數十至數百元出售。

黃大仙警區重案組主管李嘉偉督察表示，警方經深入調查後鎖定一名疑犯，探員昨日在彩虹站埋伏，發現疑犯尾隨一名穿校服的女學生乘扶手電梯，並用手機偷拍其裙底，探員立即上前將他拘捕。李嘉偉續稱，被捕男子20歲，報稱無業，探員昨晚將他押返其將軍澳健明邨寓所搜證，在他電腦中檢獲相關短片，並發現3支仿製手槍及2支仿製步槍、約9000多粒BB彈，及一張去年9月已報失、屬於他人的八達通，探員亦將被捕男子同住的母親拘捕。

黃大仙警區刑事部總督察潘兆鏗指，相信疑犯犯案持續約半年，拍攝地點涉及全港多區，現亦已掌握買家紀錄。他稱查獲仿製槍械相信用作發射BB彈，但仍要待槍械鑒證科檢驗其槍口能量。警方重申，政府就窺淫、非法拍攝或觀察私密部位，發布有關罪行的影像，以及未經同意下發布或威脅發布私密影像修訂法例，已於上月8日生效，提醒市民勿以身試法。