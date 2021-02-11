黎智英鄒幸彤何桂藍涉六四集結案　衛生署醫生稱參與六四集會多年知流程　認為主辦方難實施防疫措施 (20:35)

衛生署感染控制處主任、醫生陳虹供稱，她收到警方指示，就六四集會對公眾衛生的影響提供意見。辯方在盤問時指出，去年5月新增新型冠狀病毒確診個案已較之前減少，政府遂放寬防疫措施的限制。她稱，無法回應政府的防疫措施，但提到去年5月尾感染個案下降，第二波疫情緩和，惟有零星個案沒有源頭，擔心造成社區爆發，故在5月28日向警方提供意見，不建議舉辦集會。

辯方盤問時問及，即使主辦方加上防疫措施，如為參與者量度體溫等，是否都不適宜舉辦集會，陳虹表示認同，更稱自己參與這類集會多年，知道人數、流程及安排，加上8人限聚令下，難以實施這類措施。辯方隨即追問是否六四集會，陳虹同意。

控方早前在庭上播放多段片段，前支聯會主席李卓人、何俊仁、黃之鋒、岑敖暉等人在維園手持燭光，其間有旁聽者跟隨片段，一同輕聲唱《民主戰勝歸來》等歌曲。

另外，記者跟隨證人陳虹，欲乘後樓梯的升降機到法院停車場時，兩名警員及保安多番阻撓，保安更稱「呢部貨𨋢嚟」，拒絕讓記者進入該升降機。

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