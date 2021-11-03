立法會選舉｜政協吳傑莊、教聯會鄧飛、嶺大周文港出戰選委會界別 (18:30)

吳傑莊稱，現在的年輕人有其困難和迷惘點，他們不止需要房屋，也希望在港尋夢。吳傑莊取得18個選委提名，包括電訊盈科主席李澤楷、霍英東集團副總裁霍啟山等。

今日另有兩名教育界中人參選選委會界別，其中嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所副所長周文港，在全國人大代表黃友嘉、嶺大校董會主席姚祖輝等陪同下，報名參選選委會界別。周文港表示，自己出身基層，分別在板間房和公屋居住10多年，清楚香港有何需要及市民心中所想，冀可幫到年輕人「少走彎路」。

曾參選功能界別教育界的教聯會副主席鄧飛，今報名參選選委會界別，取得16個選委提名。問到未有參選教育界的原因，他稱自己在社會的曝光較多，與不同界別的人接觸；陪同鄧飛到場的教聯會會長黃均瑜則稱，希望立法會有更多教育界聲音，認為選委會要參選人需有更宏觀的視野、更廣泛的網絡及更高知名度。

2021年立法會選舉 相關連結：

立法會選舉各界參選人名單

選舉委員會界別參選人名單

2021年立法會選舉 相關報道︰

葉劉淑儀出戰港島西 稱不適合任立法會主席

陳紹雄梁美芬戰選委會界別 梁美芬：回應時代呼喚