六旬漢打科興後亡　病理學科醫生：事主死於心肌梗塞致急性肺水腫　無症狀顯示因疫苗引起過敏 (18:15)

事主李宇根（終年63歲）於今年2月26日，在官涌疫苗接種中心接種首劑科興疫苗，同月28日死亡。

伊利沙伯醫院病理學科顧問醫生卓華供稱，他解剖事主屍體時發現部分心臟肌肉壞死，與急性心肌梗塞的徵狀脗合，推斷情況已維持將兩至三周；其心臟血管有75%至95%阻塞，亦會引起心絞痛等。另事主兩邊肺部較常人重，相信是充血和水腫引起，他生前會感到呼吸困難。

死因研訊主任問卓華，如死因與接種首劑科興疫苗有關，解剖過程會有何發現。卓華指出，會出現由疫苗引致的過敏反應，包括支氣管收窄和皮膚有紅斑等，但就事主的個案「我特登睇咗，全部都無發生」。

油麻地賽馬會普通科門診醫生盧昆儀供稱，事主自2020年6月29日起開始到普通科門診接受治療，同年9月被診斷有糖尿病、高血壓和高膽固醇，另他每天吸3包煙，為嚴重吸煙者。事主在今年初驗血，報告顯示其糖尿指數偏高，上下壓超標，加上事主稱過去幾個月一勞動便會心口痛，故診斷他患穩定型心絞痛，並寫信轉介他到心臟專科進一步檢查。

伊利沙伯醫院急症室醫生林家俊稱，事主因氣促情況惡化，於今年2月28日凌晨1時許自行求醫，當時他有咳嗽、胸口窘迫及呼吸困難，兩邊肺部有朦朧，臨牀診斷患有急性肺水腫或支氣管炎。聆訊明（4日）續。

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