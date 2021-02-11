六旬漢打科興後亡　病理學科醫生：事主死於心肌梗塞致急性肺水腫　無症狀顯示因疫苗引起過敏 (18:15)

六旬漢於今年2月底新型冠狀病毒疫苗接種計劃展開首日，接種首批科興新冠疫苗，兩天後死亡，其死因研訊今（3日）續。負責解剖事主屍體的病理學科醫生指出，事主因急性心肌梗塞引致急性肺水腫而死亡。庭上關注死因是否與接種疫苗有關，病理學科醫生稱事主屍體無症狀顯示因接種疫苗而引起過敏反應致死，亦無試驗結果顯示疫苗會引致心肌梗塞。
事主李宇根（終年63歲）於今年2月26日，在官涌疫苗接種中心接種首劑科興疫苗，同月28日死亡。
伊利沙伯醫院病理學科顧問醫生卓華供稱，他解剖事主屍體時發現部分心臟肌肉壞死，與急性心肌梗塞的徵狀脗合，推斷情況已維持將兩至三周；其心臟血管有75%至95%阻塞，亦會引起心絞痛等。另事主兩邊肺部較常人重，相信是充血和水腫引起，他生前會感到呼吸困難。
死因研訊主任問卓華，如死因與接種首劑科興疫苗有關，解剖過程會有何發現。卓華指出，會出現由疫苗引致的過敏反應，包括支氣管收窄和皮膚有紅斑等，但就事主的個案「我特登睇咗，全部都無發生」。
油麻地賽馬會普通科門診醫生盧昆儀供稱，事主自2020年6月29日起開始到普通科門診接受治療，同年9月被診斷有糖尿病、高血壓和高膽固醇，另他每天吸3包煙，為嚴重吸煙者。事主在今年初驗血，報告顯示其糖尿指數偏高，上下壓超標，加上事主稱過去幾個月一勞動便會心口痛，故診斷他患穩定型心絞痛，並寫信轉介他到心臟專科進一步檢查。
伊利沙伯醫院急症室醫生林家俊稱，事主因氣促情況惡化，於今年2月28日凌晨1時許自行求醫，當時他有咳嗽、胸口窘迫及呼吸困難，兩邊肺部有朦朧，臨牀診斷患有急性肺水腫或支氣管炎。聆訊明（4日）續。