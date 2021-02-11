新冠疫苗｜免疫力弱及較高感染風險者11月11日起可打第三針　本周五起預約【附預約網站連結】 (15:48)

註：新冠疫苗接種計劃專題網站會於11月5日早上9時更新版面，供市民預約接種第三針。

獲優先安排接種第三針新冠疫苗的組別：

．特定組別的免疫力弱病人，如癌症病人、器官移植病人、晚期愛滋病患者、需服藥壓制免疫系統的人等，應在接種第二針後最少4星期才接種第三針

．已接種兩劑科興疫苗並有較高感染風險者，包括60歲或以上長者、醫護人員、長期病患者，以及有較高暴露風險及較易傳播新冠病毒的人，例始參與抗疫工作、提供跨境運輸或於管制站和港口工作的人員，應在接種第二針後最少6個月才接種第三針

．公務員事務局長聶德權稱，如其他已接種兩劑科興疫苗的市民有特殊原因需優先接種第三針，例如短期內前往海外高感染地區，亦可攜同機票前往社區疫苗接種中心，當局會視乎個別情況酌情處理。

*聶德權表示，專家建議第三針接種復必泰疫苗可能產生較好的免疫反應。然而合資格接種者可按個人意願及自身情況，選擇第三針接種的疫苗。

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