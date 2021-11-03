立法會選舉｜陳紹雄梁美芬戰選委會界別 　梁美芬：回應時代呼喚 (14:49)

民生方面，陳紹雄認為難說任何政府是完美，若做得不好，應改變純粹批評的態度，他說政府施政執行總有困難，若他進入立法會，不只會監察政府，更應做倡導者，通過政策研究，讓政府可更廣泛吸納民意。

陳紹雄表示，取得17個選委提名，包括陪同他報名的全國政協容永祺、工程師學會前會長梁廣灝及觀塘區議會副主席呂東孩。

過往循地區直選擔任立法會議員的梁美芬，今日報名參選選委會界別，她表示取得20個選委提名，過程順暢。她稱，不捨得九龍西選區，但作為立法會議員須配合國家及國際形勢，她仍會關心前線社區問題，又形容轉界別參選是「回應時代呼喚」，稱選舉工程不會更易，而是要承擔更大任務。

梁美芬又說，目前人心尚未回歸，要凝聚民心，先要打開社會心病，大前提是必須做好的事，香港人特別是年輕人必須以做中國人為榮，以香港為家，尊重中國憲法和《基本法》，了解國家對香港的好，認識國際大形勢等，而立法會必須有意識地融入國家大局。

截至昨日（2日），選委會界別有11人報名參選。

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