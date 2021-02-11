荃灣DAN6工廈石棺藏屍案　謀殺罪成被告上訴被駁回 (13:59)

案發時27歲的首被告曾祥欣，與劉錫豪及張善恒，被控於2016年3月4日謀害28歲男子張萬里，並將屍體封於灌滿混凝土的木箱內。曾祥欣謀殺罪成，今就定罪申請上訴。

上訴方陳辭指出，原審法官引導陪審團時，未有充分說明應先考慮3名被告是否伙同犯案，才分別評估各人有否意圖殺害事主或構成其身體嚴重受傷；又提到判辭中曾指出，若裁定事主在牀褥上被殺害，3名被告應同樣被判謀殺罪成。

但上訴庭質疑，因應案件性質，難以聚焦案中某個片段，原審法官亦曾指出，若未能肯定事主在牀褥上死去，可同時考慮伙同犯案的可能及被告各自的犯案意圖。上訴方則稱，認為原審法官未有提供足夠證據，讓陪審團考慮伙同犯案的可能，以及首被告的單獨犯案意圖。

律政司一方回應，曾祥欣與事主有財務糾紛，亦打算透過殺害事主，換取3000萬美元獎金，遂與另外兩被告商討殺害事主；曾祥欣提供各人的伙食費及租下事發單位，第三被告張善恒更供稱欽佩曾祥欣，顯示曾祥欣是案件主使人，指使其他人犯案。

石棺藏屍案 相關報道：

斥兩被告為免費食宿搵快錢陷殺人案 法官質疑教育制度還是人性出錯（2019年12月16日）

陪審團裁誤殺罪成 兩被告判囚17年（2019年12月16日）