荃灣DAN6工廈石棺藏屍案　謀殺罪成被告上訴被駁回 (13:59)

2016年荃灣DAN6工廈石棺藏屍案首被告曾祥欣，2019年被裁定謀殺罪成，依例判囚終身，其餘兩名被告誤殺罪成，各囚17年。曾祥欣今（3日）就定罪上訴，指出原審法官未有提供足夠證據，讓陪審團考慮案中3人伙同犯案，罪責相同；律政司一方回應，審訊時有足夠證據證明曾祥欣的殺人意圖，並操縱各人犯案。上訴庭聽罷雙方陳辭，駁回上訴。
案發時27歲的首被告曾祥欣，與劉錫豪及張善恒，被控於2016年3月4日謀害28歲男子張萬里，並將屍體封於灌滿混凝土的木箱內。曾祥欣謀殺罪成，今就定罪申請上訴。
上訴方陳辭指出，原審法官引導陪審團時，未有充分說明應先考慮3名被告是否伙同犯案，才分別評估各人有否意圖殺害事主或構成其身體嚴重受傷；又提到判辭中曾指出，若裁定事主在牀褥上被殺害，3名被告應同樣被判謀殺罪成。
但上訴庭質疑，因應案件性質，難以聚焦案中某個片段，原審法官亦曾指出，若未能肯定事主在牀褥上死去，可同時考慮伙同犯案的可能及被告各自的犯案意圖。上訴方則稱，認為原審法官未有提供足夠證據，讓陪審團考慮伙同犯案的可能，以及首被告的單獨犯案意圖。
律政司一方回應，曾祥欣與事主有財務糾紛，亦打算透過殺害事主，換取3000萬美元獎金，遂與另外兩被告商討殺害事主；曾祥欣提供各人的伙食費及租下事發單位，第三被告張善恒更供稱欽佩曾祥欣，顯示曾祥欣是案件主使人，指使其他人犯案。
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