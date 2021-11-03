民主派劉子傑、譚家浚公司為狄志遠助選　遭批「咁嘅錢就可以買到骨氣」 (12:15)

劉子傑被問知否公司接狄志遠生意、有否通知民主黨、以及是否認同狄志遠的政治理念，他今回應稱「我識得光合作用？」

公民黨前成員、沙田區前區議員黃文萱早前與GMENU合作，製作「沙田友Tee」售賣。她凌晨在facebook發文，得悉GMENU協助立法會參選人狄志遠選舉工程後，她向譚家浚和劉子傑查詢，但回覆令人失望。

她稱，對於「識人不清極為慚愧」，今後不會再與該公司合作，願意全數賠償T恤價錢，又批評「水退就知邊個無著褲」、「咁嘅錢就可以買到骨氣」。

根據選舉廣告申報平台，狄志遠於11月1日在facebook的選舉廣告由「Warren Tam」發布。譚家浚承認是他，「同事傾咗一單生意返嚟，不會reject client（拒絕客戶） 」，又強調「冇本事食人血饅頭」，他稍後可能未必再參與此項目。至於是否認同狄志遠的政治立場，譚家浚稱「不會幫任何人站台」。

狄志遠回覆稱，這是商業活動，以往曾與該公司合作，服務做得好、有活力，非常適合他的選舉工程，他不會考慮對方個人政治取向。至於有民主派抨擊譚家浚和劉子傑，狄志遠認為香港政治立場行先，無視他人的專業能力，是悲哀的事。

社福界另一參選人為民建聯朱麗玲。

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