民主派初選47人案｜陳志全准保釋　官考慮以往表現稱陳「會與政府合作」 (21:00)

47名民主派涉「35+」初選案，被控串謀顛覆國家政權罪，被告立法會前議員陳志全還押逾半年後，本年9月向高等法院申請保釋獲批，另一被告立法會前議員范國威則於同月被拒絕保釋。《港區國安法》指定法官、高院法官杜麗冰今（2日）頒下判辭解釋，她稱考慮陳志全以往表現，包括他任職立法會議員時的背景，相信他在嚴謹的保釋條件下，不會繼續作出危害國家安全的行為。
杜官在判辭中提到，陳志全任職立法會議員時，幾乎百分百投入議會工作，立法會主席梁君彥曾稱讚陳志全是最勤奮的議員，陳志全亦會與政府合作。
判辭續指出，律政司一方稱陳志全過去與台灣政黨有聯繫，他獲協助潛逃的風險甚高。代表陳志全的資深大律師陳政龍則稱，陳志全沒有案底，其年邁母親住在老人院，陳志全與未婚夫亦居於本港，他獲保釋後不會犯案及潛逃。杜官相信陳志全在嚴謹的保釋條件下，不會繼續實施危害國家安全的行為，遂批准保釋申請。
范國威遭拒保釋 官：看呈堂片聽言論認為會續危害國安
至於范國威的保釋申請，杜官引述另一國安法指定法官稱，立場堅定和有決心的人有較高風險犯案。杜官觀看呈堂片段及聽取范國威的言論後，認為一旦范國威獲准保釋，他會「繼續」作出危害國家安全的行為，故拒絕其保釋申請。