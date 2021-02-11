民主派初選47人案｜陳志全准保釋　官考慮以往表現稱陳「會與政府合作」 (21:00)

杜官在判辭中提到，陳志全任職立法會議員時，幾乎百分百投入議會工作，立法會主席梁君彥曾稱讚陳志全是最勤奮的議員，陳志全亦會與政府合作。

判辭續指出，律政司一方稱陳志全過去與台灣政黨有聯繫，他獲協助潛逃的風險甚高。代表陳志全的資深大律師陳政龍則稱，陳志全沒有案底，其年邁母親住在老人院，陳志全與未婚夫亦居於本港，他獲保釋後不會犯案及潛逃。杜官相信陳志全在嚴謹的保釋條件下，不會繼續實施危害國家安全的行為，遂批准保釋申請。

范國威遭拒保釋 官：看呈堂片聽言論認為會續危害國安

至於范國威的保釋申請，杜官引述另一國安法指定法官稱，立場堅定和有決心的人有較高風險犯案。杜官觀看呈堂片段及聽取范國威的言論後，認為一旦范國威獲准保釋，他會「繼續」作出危害國家安全的行為，故拒絕其保釋申請。

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