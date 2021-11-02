青年非禮強姦女網友判囚18年不服上訴　兩罪獲准重審　今維持囚18年 (19:28)

現31歲的被告張子康，2018年被控強姦、非禮、非法禁錮等7罪，其中各一項非禮及強姦事主X的控罪要重審。案情指出，他以膠索帶綑綁事主X的雙手，蒙上其雙眼，以金屬利器抵在其臉部，威脅傷害她，其後強迫X為他口交、以性玩具接觸X的私處、並一度不戴安全套強姦X。

李官判刑時指出，被告的作為令X有「駭人的經歷」，創傷報告顯示事件令X擔心被男性佔便宜，影響其性觀念及自我價值，以至長遠影響心理健康；被告有7項案底，其中5項是性罪行，而且犯案的暴力程度漸增。

李官又稱，被告去年12月得悉兩罪會重審，卻在上周案件開審時，仍未決定答辯意向，延至昨日才認罪，浪費法庭時間，亦令X需一直準備再為案件作供。