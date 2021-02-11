黎智英鄒幸彤何桂藍涉六四集結案受審　警司：支聯會沒提供實質防疫方案　衛生署不建議集會 (18:45)

中區警區助理指揮官周詠儀供稱，去年4月23日收到支聯會舉辦六四集會申請，她表示警方參考過往經驗處理集會申請；初步估計後，她稱5月時本港新型冠狀病毒疫情嚴峻，確診個案增至約1000多宗，而且集會當日仍維持8人限聚令，批准集會「有機會畀市民違反法例」。

周詠儀於5月28日與支聯會開會，惟她指出支聯會沒提供實質的防疫措施方案，包括如何確保社交距離等。她其後索取衛生署專家意見，稱不建議舉辦集會。周詠儀考慮到公眾安全等一籃子原因，於6月1日發出反對通知書禁止集會。她續稱，當時持續有警民衝突，而參加集會的市民包括長者及小朋友，為免警員的出現刺激市民情緒，故只調派警員在維園外戒備。

辯方盤問下，周詠儀稱案發時尚未強制佩戴口罩，支聯會沒提供具體防疫安排，警方不能施加相關條件。辯方提出，5月的確診個案跌至6宗，她稱一旦有感染爆發，個案數字可上升。她表示沒向衛生署諮詢建議措施，又否認取得衛生署意見前已決定禁止集會。

警司：不反對以往30年六四集會屬和平

周詠儀表示，「（集會）自由唔係無限嘅自由」，她亦考慮公眾安全、公共秩序及維護他人權益後作出平衡，又重申警方尊重市民集會自由。辯方形容，過去舉辦了30年六四集會所得的經驗是和平，她稱不反對這說法。