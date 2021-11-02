立法會選舉｜霍啟剛參選體演文出界　易志明選航運交通界 (18:25)

霍啟剛對壘蘇惠良 稱盼更多有能者參選

霍啟剛將對壘另一參選人、明報出版社總經理蘇惠良，被問如何評估勝算，霍啟剛稱歡迎競爭，說新制度下的發展空間增加，盼更多有能者參選。他稱落實《港區國安法》、修訂選舉制度後，選舉由比拼政治立場，到憑實力對壘，愛國愛港只是基本要求。

易志明︰自由黨共5人參選

另外，自由黨易志明及李鎮強分別報名參選航運交通界和選委會界別。易志明表示，該黨4名現任議員會競逐連任，連同李鎮強，共有5人參選，沒有人循地區直選參選；他稱最終出選名單仍未確認，因尚未爭取足夠提名票。

黃俊碩何俊賢分戰會計、漁農界

民建聯黃俊碩、何俊賢分別參選會計界和漁農界。早前有傳聞稱何俊賢的助理、漁農界選委崔景恒將一同參選，競逐漁農界議席；何俊賢表示消息非真確，其助理在場支持自己參選。至於今次選舉是否刻意製造競爭感，安排他人「陪跑」，何俊賢稱沒這感覺，但以往漁農界為免反對派取得議席，所以「沒有分裂的基礎」，但新制度下反而容許良性競爭。

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