37歲男涉落藥姦保險經紀　罪名不成立當庭釋放 (18:30)

被告林劍峰（37歲）被控於2018年8月29日，在長沙灣東寧大廈一單位強姦女子X。控方案情指稱，被告於2018年7月在微信向X稱有意購買保險，同月28日二人首次相約在餐廳及被告住所傾談保險。兩人於案發日再次見面，午餐後到被告住所傾談，X喝啤酒後不省人事，醒來時赤裸及正與被告發生性行為。X無力反抗，被告在X體內射精，X事後感暈眩和腳步不穩。X翌日前往醫院檢查，X體內驗出含安眠藥的成分唑吡坦，於是報警。

X在屏風後供稱，飲用被告提供的啤酒後有醉意，回復意識時發現正與被告性交，感暈眩及疲累，因擔心刺激到對方，僅問被告「點解會咁」，亦認為被告沒有使用安全套「好污糟」。辯方質疑，X於2014年至2015年間接觸過被告，稱可以3500元提供援交，惟無成事，X否認。被告則自辯稱，X曾提出若他買年金和基金就「做咩都得」，同意對方是暗示以性交換取簽訂保單；又強調從未下藥，稱兩人性交期間，X未曾反抗。被告稱因擔心X利用性交威脅他，故中途拍攝短片保障自己。