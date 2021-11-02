「伙同犯罪」是否適用暴動罪　終院11月4日頒判辭 (17:35)

上環暴動案中湯偉雄、杜依蘭以及16歲少女，經審訊後暴動罪名不成立，律政司其後上訴，獲裁定「伙同犯罪」及「被告不必在場」原則適用於非法集結和暴動案件，湯偉雄再就上訴庭判決上訴，結果不會影響其無罪判決。

上訴方認為暴動罪具集體性質，參與者須在場，有共同目的犯案，不在現場者應屬無罪，「伙同犯罪」原則並不適用；律政司則爭議「伙同犯罪」原則能涵蓋暴動中「物資站」、「主腦」等角色，能填補現有法例的空白，惟終院首席法官張舉能質疑，現有的法律原則能涵蓋上述情況。

盧建民與本土民主前線前發言人梁天琦等人同被指稱在2016年旺角衝突參與暴動，判囚7年，盧建民要求終院釐定「共同目的」原則，是否要求控方舉證被告之間互相理解及有溝通等。

上訴方指出，非法集結及暴動兩罪須有至少3人以「共同目的」集結，並作出擾亂公眾秩序或暴動行為；律政司則爭議「共同目的」並非控罪的重要元素，控方僅須舉證集結者共同作出擾亂公眾秩序等行為，不需着墨其意圖，否則警方難以蒐證。

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