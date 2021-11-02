警隊「明日之星」開賭場　認罪判社服令 (17:30)

29歲男休班警今年涉與兩名男子，在觀塘一個1600平方呎的工廈單位內無牌營辦賭場，早前承認營辦賭場，以及明知而容許受禁群組聚集進行兩罪，今（2日）在九龍城裁判法院被判240小時社會服務令；另兩名女子承認協助管理賭場罪，一人被判12個月感化令，另一人則押後至11月16日判刑，以待索取社會服務令報告。
被告為報稱公務員的被告男警吳衍鋒（29歲）、無業江永琛（29歲）、學生黃俊朗（24歲），承認於2021年4月10日，在九龍觀塘時運工業大廈14樓D室營辦賭場；以及身為控制受禁群組聚集的處所的人，明知而容許該受禁群組聚集進行。另文員楊穎琪（24歲）及導師周衍彤（21歲）承認協助管理賭場罪，其中周衍彤押後至11月16日判刑。
控方在庭上提供新型冠狀病毒疫情資料作補充，稱案發當日有5宗新增個案；3月27日至4月9日共有124宗新增個案；至案發當日累計個案有逾1.1萬宗。
代表吳衍鋒的辯方早前求情形容，吳衍鋒是警隊的「明日之星」，今日再稱其背景及社會服務令報告相當正面，且有悔意，上了深刻一課，明白定罪紀錄會成為人生污點；其父為他找一份地盤工，讓他「由低做起」。辯方亦稱，案發時疫情不嚴重，且所有在場的人均戴上口罩，沒有飲用酒精飲品，希望法庭輕判。