六旬漢打科興兩日後亡死因研訊　事主患糖尿三高正排期「通波仔」 (16:57)

死者李宇根（終年63歲），於2021年2月26日在官涌疫苗接種中心接種首劑科興疫苗，同月28日不治。死因研訊由死因裁判官周慧珠審理，並有3女2男組成的陪審團。科興控股（香港）有限公司及衛生署派代表列席。

事主胞兄李昌根供稱，他與事主每2至3年才會見面，最後一次已是2019年，今年2月從新聞得知胞弟離世。

認識事主14年的朋友林鴻凱供稱，事主生前經營消防工程顧問公司，每天吸食一至兩包煙，身型略胖。事主打針後翌日二人一同吃早餐，其身體無異樣，但建議有「三高」、三條心臟血管栓塞的事主求診，事主才提起正排期做「通波仔」手術。

事主友人：事主打針後表示沒異樣

事主另一朋友鄺家樂稱，事主打針後致電他稱無頭暈、無針口痛或心口痛，「我坐幾個字就走喇」，二人當日下午及翌日晚上都有見面，當時事主並無異樣。同月28日傍晚6時許，鄺家樂因聯絡不上事主，故與朋友前往事主住所並報警。警方連同與事主分居的太太和女兒到場，他得知事主當天凌晨已離世，由於家人不願意處理其身後事，遂由他與朋友接手。

鄺家樂指出，事主生前患有糖尿病及「三高」、「時不時心口翳住翳住」，行2至3條街會氣喘，平日約半小時至45分鐘會食一支煙，形容他「煙不離手」。他知悉事主在接種疫苗前約一星期前曾求診，但不清楚他服用什麼藥物。

聆訊明（3日）續。